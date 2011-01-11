Янукович подписал закон "О социальном диалоге в Украине"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О социальном диалоге в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этот Закон определяет правовые основы организации и порядка ведения социального диалога в Украине с целью выработки и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений и обеспечения повышения уровня и качества жизни граждан, социальной стабильности в обществе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О социальном диалоге в Украине" 23 декабря 2010.

Закон предусматривает, что социальный диалог - процесс определения и сближения позиций, достижения совместных договоренностей и принятия согласованных решений сторонами социального диалога, которые представляют интересы работников, работодателей и органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений.

Социальный диалог осуществляется на национальном, отраслевом, территориальном и локальном (предприятие, учреждение, организация) уровнях на трехсторонней или двусторонней основе.

К сторонам социального диалога относятся: на национальном уровне – профсоюзная сторона, субъектами которой являются объединения профессиональных союзов, имеющие статус всеукраинских; сторона работодателей, субъектами которой является объединение организаций работодателей, имеющих статус всеукраинских; сторона органов исполнительной власти, субъектом которой является Кабинет министров Украины; на отраслевом уровне – профсоюзная сторона, субъектами которой являются всеукраинские профсоюзы и их объединения, действующие в пределах определенного вида или нескольких видов экономической деятельности; сторона работодателей, субъектами которой являются всеукраинские объединения организаций работодателей, действующие в пределах определенного вида или нескольких видов экономической деятельности; сторона органов исполнительной власти, субъектами которой являются соответствующие центральные органы исполнительной власти; на территориальном уровне - профсоюзная сторона, субъектами которой являются профсоюзы соответствующего уровня и их объединения, действующие на территории соответствующей административно-территориальной единицы; сторона работодателей, субъектами которой являются организации работодателей и их объединения, действующие на территории соответствующей административно-территориальной единицы; сторона органов исполнительной власти, субъектами которой являются местные органы исполнительной власти, которые действуют на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

На территории соответствующей административно-территориальной единицы стороной социального диалога могут быть органы местного самоуправления в пределах полномочий, определенных законодательством; на локальном уровне – сторона работников, субъектами которой являются первичные профсоюзные организации, а в случае их отсутствия - свободно избранные для ведения коллективных переговоров представители (представитель) работников; сторона работодателя, субъектами которой является работодатель и/или уполномоченные представители работодателя.

Национальный трехсторонний социально-экономический совет - постоянно действующий орган, который образуется Президентом Украины для ведения социального диалога.

Национальный совет состоит из равного количества полномочных представителей сторон социального диалога национального уровня и объединяет 60 членов, которые осуществляют свои полномочия на общественных началах: 20 членов профсоюзной стороны, которые делегируются репрезентативными объединениями профсоюзов, имеющими статус всеукраинских; 20 членов стороны работодателей, которые делегируются репрезентативными объединениями организаций работодателей, имеющими статус всеукраинских; 20 членов стороны органов исполнительной власти, которые назначаются Кабинетом министров Украины.

Срок полномочий членов Национального совета составляет шесть лет. Вопрос лишения полномочий члена Национального совета в связи с ненадлежащим исполнением им обязанностей или по иным причинам относится к компетенции каждой из сторон.

К основным задачам Национального совета относится выработка консолидированной позиции сторон социального диалога по стратегии экономического и социального развития Украины и путях решения существующих проблем в этой сфере; подготовка и предоставление согласованных рекомендаций и предложений Президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину по вопросам формирования и реализации государственной экономической и социальной политики, регулирования трудовых, экономических, социальных отношений.

4 января на пресс-конференции в УНИАН представители профсоюзов призвали Януковича ветировать Закон «О социальном диалоге в Украине», как "отражающий мышление закрытого акционерного общества" и направленный на то, чтобы на законодательном уровне отменить деятельность независимых профсоюзов.