В Киеве прошло прощание с Михайлиной Коцюбинской

В Киеве в Доме учителя сегодня попрощались с выдающимся литературоведом, активной участницей движения сопротивления шестидесятников Михайлиной Коцюбинской.

Как сообщает официальный сайт лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО, о том, что жизнь М.Коцюбинской является примером для многих людей, говорили Николай Жулинский, Мирослав Маринович, Евгений Сверстюк, Вячеслав Брюховецкий, Лесь Танюк, Осип Зинкевич, Богдан Горынь, Ирина Жиленко, выступившие во время панихиды.

На панихиде также присутствовала лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО, которая выразила соболезнования родным и близким М.Коцюбинской.

Почетный доктор Национального университета «Киево-Могилянская академия», лауреат премии имени Василия Стуса и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко М.Коцюбинская ушла из жизни 7 января.