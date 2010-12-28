Памятнику Сталину отрезали голову

Сегодня в Запорожье неизвестные отрезали голову памятнику Иосифу Сталину, установленного во дворе дома, в котором находиться офис областного комитета Коммунистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, сообщение о происшествии на территории обкома КПУ поступило в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции сегодня в 16.50.

"28 декабря в 16.50 в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции поступило сообщение о том, что на территории областного комитета Коммунистической партии Украины, расположенного по улице Горького в Запорожье, неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав на архитектурной форме (в документах памятник оформлен, как "малая архитектурная форма" - УНИАН) голову", - сообщили в ЦОС.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры для установления лиц, причастных к случившемуся. Сам памятник накрыт тканью и к нему никого не допускают. Официальных комментариев от представителей КПУ пока нет.

Вместе с тем, сегодня всеукраинская организация „Тризуб” имени Степана Бандеры распространила сообщение, в котором сказано, что недавно установленный памятник «палачу украинского народа и международному террористу Иосифу Джугашвили-Сталину сегодня уничтожило мобильное подразделение ВО „Тризуб” им. С.Бандеры»

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2010 г. в Запорожье был установлен первый за время независимости Украины памятник И.Сталину.

Памятник, представляющий собой полуфигуру И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли у здания Запорожского обкома КПУ в Жовтневом районе Запорожья. Решение об установке памятника в начале 2010 г. принял Запорожский обком КПУ, согласно официальным данным руководства обкома - по просьбе ветеранов войны.

Городские власти Запорожья землю под памятник И.Сталину не выделяли, де-юре силуминовая скульптура - объект малой архитектурной формы.

Установление этого памятника вызывало значительный негативный резонанс среди представителей национал-патриотических сил и борцов с тоталитарным режимом.