Интеллигенция не верит, что Янукович ее услышит

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не отреагировал на требования представителей украинской интеллигенции прекратить политические преследования представителей оппозиции и, в частности, лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом интернет-изданию «Политична думка» заявил академик НАН Украины Мирослав ПОПОВИЧ.

«Список подписантов письма в настоящее время увеличивается, однако у меня есть сомнения, что глава государства откликнется на наше письмо вообще», - сказал он.

Писатель Юрий АНДРУХОВИЧ, который также подписал письмо к главе государства, также не верит, что власть отреагирует на призывы интеллигенции.

«Но в этой ситуации самое главное - проявление собственного отношения, собственной позиции. В отношении того, что эта власть игнорирует какие-либо протесты общественности, фактически было понятно с первых дней ее прихода к власти. Поэтому рассчитывать на то, что она изменит свое поведение, наивно. Уступать она ни в чем не собирается, и позиция граждан ее не интересует», - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ.

В то же время он выразил надежду, что реакция влиятельных и авторитетных в обществе людей станет фактором, который консолидирует всех, кто не согласен с действиями нынешней власти.

«Есть общество и есть отдельные личности, которые не могут молчать и не будут молчать. Поэтому есть большие надежды, что эти высказывания не проходят зря, их слышат другие граждане, и это дает надежду на объединение граждан в сопротивлении действиям такой власти», - отметил Ю.АНДРУХОВИЧ.

При этом он высказал мнение, что индивидуальные действия осознающих нынешнюю ситуацию украинцев могут быть более эффективные, чем коллективные.

Такую позицию поддерживает доцент Киево-Могилянской академии Игорь ЛОСЕВ. По его словам, нынешняя власть не будет считаться с требованиями интеллигенции. В то же время он выразил убеждение, что власть может отреагировать лишь тогда, когда ее сильно напугают.

«Напугать их могут лишь массовые выступления. Это мы видели в 2004 году, когда на Майдане стоял миллион украинцев и, собственно, это только их и удерживало от радикальных действий», - напомнил он.

Отдельные выступления влиятельных людей, по мнению И.ЛОСЕВА, полезны для миллионов украинцев, которые должны сейчас задуматься, как им защититься от такой власти и как защитить собственную страну.

«Люди должны немедленно осознать, что если сейчас не положить конец политическим репрессиям, то завтра начнут приезжать машины, которые в сталинские времена называли «черный ворон», в дом к каждому, и люди начнут исчезать из своих квартир. Поэтому заявления интеллигенции должны разбудить, если не патриотизм и социальную активность, то, по крайней мере, инстинкт самосохранения. Сейчас нужно защитить не только демократию в стране, не только государство, а самих себя от массового террора, который может начаться», - отметил ученый.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря представители украинской интеллигенции обнародовали открытое письмо, в котором требовали прекратить политические преследования лидера оппозиции, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Документ подписали Иван ДЗЮБА, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, М.ПОПОВИЧ, Юрий ЩЕРБАК, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Мария МАТИОС, Ю.АНДРУХОВИЧ, Николай ЖУЛИНСКИЙ – всего 32 человека.