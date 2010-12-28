Литвин признался, что у него плохо со сном

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует встречать Новый год с семьей в Карпатах.

Об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью, обнародованном сегодня в газете "Голос Украины" (№ 247 от 28 декабря 2010 года).

"Планирую с семьей поехать в Карпаты. Для того, чтобы, во-первых, побыть с семьей, постоять на лыжах, коньках. Единственная проблема — будет ли снег? Конечно, почитать, подумать, походить. Я не говорю отоспаться, потому что со сном плохо, и я к этому привык. Попробую остаться там и на Рождество. А 13 января вся наша семья соберется у родителей. Маме будет 82 года, как раз закончится пост. Можно будет пробовать мамины блюда, калгановку и петь. А главное — побыть с близкими и дорогими людьми", - сказал В.ЛИТВИН.