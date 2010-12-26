Главную составляющую заповедника «София Киевская» - Софийский собор – могут передать Лаврскому заповеднику, который, в свою очередь, может полностью перейти в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом идет речь в статье «Газеты по-киевски» от 24 декабря «Софийскому собору готовят новых хозяев».

Как отмечает издание, с предложением присоединить «Софию Киевскую» к Национальному заповеднику «Киево-Печерская Лавра» выступила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН на заседании Гуманитарного совета (совещательного органа при главе государства). Причем, речь идет не обо всем комплексе «София Киевская», а именно о Софийском соборе.

«Софию Киевскую» сегодня курирует Минрегионстрой. Заповедник не используется в религиозных целях, в нем ведется лишь научная и реставрационная работа.

Вместе с тем, немалая часть площади Лавры - «нижняя» территория находится в ведании УПЦ МП. “Минкульт отвечает за сооружения, расположенные в верхней части заповедника, в частности за колокольню, Надвратную, Крестовоздвиженскую и Трапезную церкви, Успенский собор. С монастырской территорией недавно было связано немало скандалов - то старинные въездные ворота ночью разрушили и отстроили из подручных материалов, то строительство затевают без соответствующих согласований”, - пишет “Газета по-киевски”.

Издание приводит две версии причин возможного объединения. Согласно одной из них, это даст возможность сосредоточить средства, которые выделяются на оба памятника, в одних руках, и более эффективно их использовать.

Вместе с тем издание напоминает, что с территории Лавры выселяют музеи, идя на уступки монастырю - соответствующее распоряжение Кабмина было принято в октябре.

А в июле, в канун визита в Украину московского патриарха КИРИЛЛА, глава УПЦ МП митрополит ВЛАДИМИР направил письма высшему руководству Украины с просьбой разрешить проводить в Софии ежедневные службы.

«Пока еще Софийский собор под защитой нескольких законов и постановлений, в которых речь идет о том, что имущество заповедника не подлежит приватизации и передаче каким-либо организациям, и в нем запрещена любая деятельность, кроме той, что связана с работой заповедника. Но если у нас даже Конституцию изменить легко ...», - констатирует «Газета».

Гендиректор заповедника «София Киевская» Неля КУКОВАЛЬСКАЯ считает, что объединение заповедников под управлением Министерства культуры уничтожит все сегодняшние наработки музейных работников: «Потому что мы прекрасно знаем уровень развития тех учреждений, которые ему подчиняются. Музейная работа очень важна, но не стоит забывать, что памятники находятся в агрессивной городской среде, и на первом месте должно стоять их сохранение. В Минрегионстрое им обеспечено наблюдение при участии высокопрофессиональных архитекторов, строителей, реставраторов».

София Киевская, основанная в начале XI ст. - одно из немногих в мире сооружений этого периода, уцелевших до наших дней.

«В соборе сохранилась наибольшая площадь живописи и мозаик периода Киевской Руси - 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок. Они практически не повреждены. В мире есть росписи и старшего возраста, но они сохранились фрагментарно, с дорисованными позже участками. Каждый из памятников ХІ ст., даже самый маленький, находится под охраной государства и внесен в список ЮНЕСКО», - отмечает «Газета по-киевски».