Тимошенко: сегодня мафия мстит

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО расценивает уголовное дело против экс-заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА как месть Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружения за возвращенный государству природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после допроса в Генеральной прокуратуре.

«Мы держим связь с адвокатами всех репрессированных людей из нашей команды. Мы знаем, как разворачиваются события, и можно сказать, что все люди, которые сегодня задержаны, которые сегодня находятся за решеткой, - это есть прямая месть мафии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, в деле о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» природного газа от посреднической компании «РосУкрЭнерго» принимал участие Е.КОРНИЙЧУК, который готовил соответствующие документы и помогал оформлять соответствующую процедуру.

«Сегодня они расправляются со всеми чиновниками, которые их лишили теневых, нечестных заработков и прибылей. Е.КОРНИЙЧУК относится к ним», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКА. В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), и что по подозрению в совершении указанного преступления Е.КОРНИЙЧУК задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины.

Справка УНИАН. 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По этому делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.