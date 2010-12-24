Яценюк не увидел выполнения обещаний Януковича

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что предложенная правительством пенсионная реформа противоречит предвыборным обещаниям Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили в пресс-службе “Фронту Змін”, на брифинге А.ЯЦЕНЮК отметил, что “власть не выполнила ничего с того, что обещал пенсионерам Виктор ЯНУКОВИЧ во время президентских выборов в своей программе «Украина для людей». По его словам, «когда Украина голосовала на президентских гонках за Партию регионов и за ЯНУКОВИЧА, они обещали каждому пенсионеру пенсию, отвечающую трудовому стажу, квалификации и условиям труда». “Однако в правительственной пенсионной реформе предусмотрено, что, в частности, военнослужащие будут выходить на пенсию в 45 лет, а будут получать ее в 60-65. То есть, 20 лет люди будут жить и без работы, и без пенсии. Вот выполнение первого обещания», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что слабыми являются аргументы власти о том, что повышение пенсионного возраста - это опыт других стран мира. «Но в соседней Польше, где женщинам повысили пенсионный возраст, средняя продолжительность жизни женщин - 80 лет, а в Украине – 74, в Польше средняя продолжительность жизни мужчин 75 лет, в Украине – 62», - сказал лидер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК также напомнил о предвыборных обещаниях В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов об установления пенсии на 20% выше прожиточного минимума и защите пенсий от инфляции. Он отметил, что провел подсчеты, в соответствии с которыми средний прожиточный минимум в следующем году будет на уровне 950 грн. и если “прибавить к этому 20%, как обещал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, и 9% инфляции, то разница между тем, что будут платить каждому пенсионеру 2011 года, и тем, что обещали на выборах, будет составлять 400 грн. в месяц”. “Эти средства, которые обещали и не дали, фактически будут вытягивать ежемесячно из кармана каждого пенсионера. В целом это около 3 млрд. грн. в год. И никакой защиты от инфляции», - добавил он.

Лидер «Фронту Змін» также напомнил об обещании В.ЯНУКОВИЧА - «Работающим пенсионерам - и зарплату, и пенсию». «Читаю проект пенсионной реформы: работающим пенсионерам - или зарплата, или пенсия», - добавил он. «Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы правительство откровенно сказало: все, что было обещано на президентских выборах, - неправда, мы не знаем, что делать: вся наша пенсионная реформа – не что иное, как просто оттягивание банкротства Пенсионного фонда», - заявил А.ЯЦЕНЮК. При этом он отметил, что, в частности, Нидерланды и Германия, являются примером того, что повышение пенсионного возраста не решает проблему наполнения Пенсионного фонда. По его словам, для решения проблемы Пенсионного фонда необходимо создание рабочих мест. “Люди, которые не работают, не делают пенсионные взносы – ни накопительные, ни солидарные», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что также необходимо создать условия для повышения средней продолжительности жизни. «Необходимо достойное финансирование сферы медицины и здравоохранения”, - добавил он. По его словам, В.ЯНУКОВИЧ обещал финансирование медицины в объеме 10% ВВП, но в принятом бюджете на 20011 год это финансирование составляет 0,8%. Лидер “Фронту Змін” отметил, что еще одним очень важным шагом “должна стать качественная реформа системы начислений самих пенсий, учитывая стаж, квалификацию, вклад каждого гражданина в развитие украинской экономики”. «Сегодня это не реформа, сегодня за счет пенсионеров увеличили расходы на Администрацию Президента, на Кабмин, на Верховную Раду и на всех других чиновников. Хотел бы я, чтобы эту пенсию получали они, когда сойдут с политической орбиты. А если они и дальше так будут действовать, то уйдут они с политической орбиты очень скоро», - просуммировал А.ЯЦЕНЮК.