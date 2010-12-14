Верховная Рада взялась за бюджет-2011

Верховная Рада Украины приняла постановление “О процедуре и особенностях рассмотрения и принятия проекта закона о государственном бюджете Украины на 2011 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 266 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено рассмотреть проект закона о госбюджете-2011, внесенный Кабинетом министров Украины, по такой процедуре:

- представление министром финансов на пленарном заседании Верховной Рады законопроекта и его рассмотрение в первом чтении – 14 декабря 2010 года;

- рассмотрение принятого за основу законопроекта народными депутатами в комитетах, депутатских фракциях, формирование предложений в законопроект и представление их Комитету Верховной Рады по вопросам бюджета – не позже 19 декабря 2010 года (предложения, которые поступят после 19 декабря, Комитетом ВР по вопросам бюджета не будут рассматриваться);

- доработка Комитетом ВР по вопросам бюджета вместе с уполномоченными представителями Кабинета министров законопроекта с учетом предложений народных депутатов, комитетов, депутатских фракций и представление его на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении - 22 декабря 2010 года.

В постановлении предусмотрено, что бюджет во втором чтении и в целом должен быть принят до 24 декабря 2010 года.