В Верховную Раду прибыл Азаров

В Верховную Раду Украины прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, также в правительственной ложе в сессионном зале парламента на данное время находятся первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, в сессионный зал прибыл председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

До этого времени утреннее заседание парламента вел первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает проект государственного бюджета Украины на 2011 год.