Николаевские депутаты запретили прессе хождение по залу и вспышки

Депутаты Николаевского городского совета приняли сегодня регламент, в котором ограничили права журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, этим документом депутаты оставили за собой право поводить закрытые заседания и ограничили права журналистов, освещающих работу городского совета.

Так, в пункте 4 статьи 2 «Основные принципы деятельности городского совета» сказано: «По решению городского совета, принятому большинством голосов от общего состава совета, могут проводиться закрытые пленарные заседания городского совета».

В этой же статье, в пункте 8 «Обязанности представителей средств массовой информации» говорится: «Во время проведения пленарных заседаний и заседаний президиума находиться в залах на местах, отведенных для работников СМИ, придерживаться установленного порядка, покидать сессионный зал (во время работы сессии городского совета) только в случае крайней необходимости; не мешать работе депутатов городского совета, других присутствующих (а именно: фотографировать со вспышкой, неограниченно передвигаться по залу, устанавливать средства для съемки перед выступающими и т.п.); не допускать проведения интервью путем съемок и записей вопреки воле депутата городского совета или должностного лица городского совета…».