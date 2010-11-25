У Януковича просят предпринимателей подождать до понедельника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сможет лишь с понедельника определиться относительно целесообразности или нецелесообразности применения вето к принятому Верховной Радой Налоговому кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила одна из координаторов акции протеста предпринимателей Оксана ПРОДАН по окончании переговоров в Администрации Президента.

Она отметила, что инициативная группа предпринимателей встретилась с заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ. По словам О.ПРОДАН, И.АКИМОВА сказала, что Президент поручил обеспечить при анализе положений Налогового кодекса соблюдение всех прав субъектов предпринимательской деятельности, чтобы не было никаких нарушений или сужений их прав.

При этом О.ПРОДАН отметила, что лишь завтра вечером в Администрации Президента планируют получить текст Налогового кодекса, на субботу планируется подготовить предварительный анализ этого документа, а в понедельник передать экспертные заключения на рассмотрение Президенту относительно целесообразности или нецелесообразности применения вето.

О.ПРОДАН добавила, что, по словам И.АКИМОВОЙ, до получения официальных заключений относительно текста Налогового кодекса никаких официальных оценок, касающихся последующей судьбы этого документа, Администрация Президента предоставлять не будет.