Сумской горсовет проголосовал за отставку правительства Азарова

17 ноября депутаты Сумского городского совета VI созыва на сессии поддержал Резолюцию митинга протеста предпринимателей областного центра против принятия Налогового кодекса, который состоялся вчера, 16 ноября в Сумах, с требованием немедленной отставки правительства Николая АЗАРОВА и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели также требуют установить ставку отчислений Единого социального взноса в размере не более 20% от минимальной зарплаты, сделать это немедленно до вступления в действие Закона о Едином социальном взносе.

«Мы высказываем недоверие правительству Украины, лично Николаю АЗАРОВУ, деятельность которого ведет к экономической пропасти, и требуем его немедленной отставки. Мы требуем отставки председателя Госкомпредпринимательства БРОДСКОГО за фактическое уничтожение Госкомитета, целенаправленную работу по уничтожению малого бизнеса», – говорится в Резолюции митинга предпринимателей, которую поддержали депутаты горсовета.

За решение о поддержке требований представителей малого и среднего бизнеса проголосовал 41 депутат из 76 присутствующих: 35 – от фракции партии «ВО «Батькивщина», 5 – от «Фронта Змін» и один депутат – от партии городского председателя Сум Геннадия МИНАЕВА «Рідне місто».

Сам Г.МИНАЕВ назвал это решение политическим.

«Я тоже поддерживаю это обращение, но без политических требований. Давайте не принимать политических решений», – призвал он депутатов.

Остальные депутаты горсовета – от фракций партии «Рідне місто», Партии регионов и КПУ – не голосовали за поддержку требований предпринимателей.