Бойко и Миллер договариваются, кто будет оценивать активы Нафтогаза и Газпрома

Сегодня в Москве министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН провели встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются развития двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства в энергетической сфере, в частности, вопрос отбора оценщика для проведения процедуры оценки активов украинской и российской сторон для участия в возможном совместном предприятии между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на паритетных принципах.

Напомним, Ю.БОЙКО неоднократно заявлял, что любые вопросы, касающиеся международного сотрудничества в энергетической сфере, будут рассматриваться украинской стороной исключительно с позиции национальных интересов и будут базироваться на паритетных принципах.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября т.г. на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября т.г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».