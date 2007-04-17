Сегодня КС начнет рассмотрение указа Президента о роспуске ВР
09:26, 17 апреля 2007Политика
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Митингующие начали "давить" на судей
|Сюзанна Станик
Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.
Начало заседания в 09.30 .
Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты возле здания Конституционного Суда собралось около полутора тысяча человек с флагами политических партий, входящих в коалицию.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.
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