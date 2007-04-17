Сегодня КС начнет рассмотрение указа Президента о роспуске ВР

Конституционный Суд Украины на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.

Начало заседания в 09.30 .

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты возле здания Конституционного Суда собралось около полутора тысяча человек с флагами политических партий, входящих в коалицию.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.