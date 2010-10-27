Чехия не получала документов от Украины об экстрадиции Данилишина

Теперь Чехия не получила от Украины документов об экстрадиции бывшего министра экономики Богдана Данилишина, сообщил Радио Свободаспикер министерства юстиции Чехии Иржи Говорка.

По его словам, по состоянию на вчерашний вечер Украина лишь пообещала передать запрос о выдаче бывшего украинского правительственного чиновника.

Генеральная прокуратура Украины на прошлой неделе заявляла о том, что процесс экстрадиции уже начался.

В Украине Данилишина обвиняют в финансовых злоупотреблениях на сумму около 14 миллионов гривен, он вину отрицает.

Бывшего министра экономики Украины задержали в Праге 18 октября. По данным министерства юстиции Чехии, сейчас он находится в камере предварительного заключения.

Накануне Юлия Тимошенко заявила о том, что как экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» просит Чехию предоставить Данилишину политическое убежище. Сам он, по свидетельству адвокатов, рассматривал такую возможность, но еще не решил, стоит ли идти на такой шаг.

Адвокаты Данилишина сообщили о том, что просят чешское правосудие выпустить его под залог.