Яценюк: Януковичу звонили из Брюсселя и Вашингтона - предупреждали

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что на местные выборы должны идти не созданные клоны, а реальные партийные организации, признанные лидером и партийцами. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», А.ЯЦЕНЮК отметил, что все партии должны иметь право принять участие в местных выборах, поскольку речь идет о праве выбора украинцев. Он считает, что в Украине должны состояться демократические выборы. «А это означает, в частности, и то, что все партии, которые выразили желание принимать участие в избирательной кампании, в частности и партия «Батькивщина», должны иметь возможность принимать участие в кампании. И не через созданные клоны, а через реальные партийные организации, признанные лидером и партийцами», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Лидер партии «Фронт Змін» отметил: если сегодня власть не будет принимать меры для того, чтобы обеспечить процесс демократических выборов, то завтра это больно ударит по ней самой. «Виктор ЯНУКОВИЧ уже почувствовал, что Партия регионов делает все для того, чтобы снизить персональный рейтинг Президента. И те звонки, которые он получил, в частности из Вашингтона и Брюсселя, относительно необходимости сохранения демократических ценностей, свидетельствуют только об одном: в Украине есть вопрос относительно реального развития демократии и прозрачности выборов», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он призвал власть, чтобы она обеспечила полный допуск к выборам партии «Батькивщина». «И не только «Батькивщины», но и всех наших политических оппонентов, конкурентов, а также возможных союзников. Потому что это есть настоящая демократия», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что занимает такую позицию, несмотря на то, что Блок Юлии Тимошенко не поддержал «Фронт Змін», когда его путем изменения закона о местных выборах фактически исключили из гонки. «Мне досадно, что такую же позицию, которую я занимаю сегодня, БЮТ не занял тогда. Но для меня важно, чтобы все партии имели право на политическую деятельность, а украинцы имели право выбора», - подчеркнул он.