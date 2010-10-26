Херсонцы привезли президенту метлу

26 октября жители города Херсона, в частности активисты общественной инициативы «Херсонская громада», устроили пикет возле Администрации президента Украины. Они приехали «подарить Виктору Януковичу метлу». "Если президент не может навести порядок, заставить мэра Херсона работать в интересах горожан, пусть сам берет метлу и метет наши улицы", - заявил херсонец Александр Ващук.

Жители Херсона решили напомнить Виктору Януковичу его собственные обещание, данное им в 2006 года во время визита в их город. Тогда Виктор Федорович заявил: «Каждый раз, проезжая город Херсон, получаю огромное количество жалоб жителей Херсонщины. Видя, сколько грязи, сколько мусора, я могу сказать, что здесь нет хозяина. Если бы мне попался в руки этот мэр, когда я был бы при власти, я думаю, что в руках только бы шкура осталась у меня. Я бы его заставил навести порядок, он бы у меня круглые сутки ходил с метлой».

В Херсоне, как заявляют приехавшие в столицу активисты, сложилась катастрофическая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развалены теплосети, дороги стали непроездными, не работают лифты, специально банкротится общественный транспорт – «всего и не перечислишь».

Жители города неоднократно направляли Януковичу письма с просьбой «спасти Херсон от бесхозяйственника Сальдо» (мэра города), но «никакой реакции так и не дождались». Более того, Владимира Сальдо опять выдвинули кандидатом в мэры от Партии регионов.

Херсонцы боятся, что выборы не будут прозрачными и честными: сплошь и рядом используется админресурс, избиваются кандидаты в депутаты, кандидатов незаконно снимают с регистрации, печатаются неучтенные бюллетени, рассказали активисты журналистам. Примером административного давления на граждан может быть решение ГАИ области завернуть автобус с пикетчиками назад в Херсон, хотя путевой лист у них был оформлен. Добрались только десяток людей на легковушках и автостопом.

В своем обращении к Виктору Януковичу, которое передали в Администрацию президента жители Херсона, сказано: «Виктор Федорович, спасите Херсон, не отдавайте город на разграбление! Защитите наше право выбора! Мы верим вашему слову!»