Суд разрешил Мельниченко идти на выборы

Киевский апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева по иску Партии правозащиты к областному теризбиркому, отказавшему представителям этой партии в праве баллотироваться кандидатами в депутаты Киевского областного совета.

Шедший первым номером по спискам этой партии в облсовет бывший охранник Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО в интервью газете "Сегодня" заявил, что этот вердикт подтвердил смысл поданной областной организацией партии апелляционной жалобы на Министерство юстиции, которое, на его взгляд, допустило противоправные действия.

"Чиновники Минюста сознательно фальсифицировали материалы, касающиеся участия партийцев в избирательном процессе, и это не позволило зарегистрироваться нашим кандидатам в депутаты, - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. - Мы еще не теряем надежды полностью восстановить справедливость, так как сроки подачи документов еще не пропущены. Но будем настаивать на наказании чиновников Минюста и членов теризбиркома за фальсификацию вплоть до уголовного преследования".

Как сообщал УНИАН, ранее киевская областная территориальная избирательная комиссия отказала Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в регистрации кандидатом в депутаты Киевского областного совета от Партии правозащиты.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, ТИК не зарегистрировала его кандидатом в депутаты на основании того, что в анкетных данных он не указал места своего проживания. По его словам, поскольку он является охраняемым лицом, то, по закону, не имеет права разглашать место своего проживания, поскольку иначе может быть привлечен за это к уголовной ответственности.