"За Украину!" перечисляет факты давления

В Сумской области имеют место факты давления на представителей партии «За Украину!».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации партии «За Украину!».

В частности, как говорится в сообщении, к председателю Кролевецкой районной организации партии «За Украину!» Олегу КУЧЕРЯВОМУ “пожаловал председатель городской организации Партии регионов НАУМОВ с предложением подписать обращение в поддержку одного из кандидатов на должность городского председателя, выдвинутого от Партии регионов. О.КУЧЕРЯВЫЙ отказался сделать это. После этого представитель Партии регионов пригрозил О.КУЧЕРЯВОМУ, что тот работает в должности государственного регистратора Кролевецкой райгосадминистрации только до первой аттестации, которая состоится сразу после местных выборов”.

Второй факт, как сообщили в пресс-службе облорганизаци “За Украину!”, “произошел в Ахтырке: Игорь ШАРАЙ, который идет под №5 в областном списке партии «За Украину!», а также баллотируется в одномандатном округе в Ахтырском районе, вызван для дачи показаний в областную прокуратуру. Для этого кандидат, у которого были запланированы встречи с избирателями, был вынужден их отменить, хотя прокуратура имела более простой способ – опросить кандидата в районной прокуратуре и не срывать его агитационную работу”.

“Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей областей обеспечить равные условия для всех участников выборов в местные органы власти. Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями областных государственных администраций в Администрации Президента и выдвинул губернаторам требование «создать равные условия для всех участников избирательного процесса». Однако в Сумской области созданы неравные условия для участников избирательного процесса, что нарушает прямое поручение Президента Украины”, - считают в Сумской облорганизации партии «За Украину!».