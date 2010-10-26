Регистрация кандидатов Морской партии остается предметом конфликта

Херсонская городская территориальная избирательная комиссия намерена обжаловать в Высшем административном суде Украины постановление Центральной избирательной комиссии от 23 октября 2010 года о восстановлении регистрации кандидатов Украинской морской партии (УМП) в депутаты городского и областного совета и кандидата на должность мэра Херсона от этой партии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член Херсонского избиркома Дмитрий ИЛЬЧЕНКО, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии большинством голосов.

Председатель Херсонской городской ТИК Инна ПОЛЯРЕНКО подтвердила данную информацию, сообщив, что комиссия приняла к исполнению постановление ЦИК, но члены избиркома считают его незаконным, поэтому и решили обратиться в ВАСУ.

Заместитель председателя Херсонской городской ТИК уже находится в Киеве и завтра должен подать в Высший админсуд сегодняшнее обращение комиссии.

Вместе с тем, Д.ИЛЬЧЕНКО считает, что такое решение Херсонского городского теризбиркома противоречит норме ч.1 ст.172 Кодекса о административном судопроизводстве Украины, которая прямо запрещает избирательным комиссиям судиться друг с другом.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Херсонский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего члена УМП (до 2007 года) Александра КАДЕСНИКОВА о признании незаконности действий субъекта избирательного процесса и отмене государственной регистрации Херсонской областной и городской организации Украинской морской партии.

Основанием для снятия с регистрации нескольких сотен кандидатов в советы всех уровней Херсонской области от Украинской морской партии суд посчитал якобы имеющиеся нарушения при перерегистрации партии еще летом этого года.

Лидер областной организации УМП Алена РОТОВА, кандидат в меры Херсона, которая по разным социологическим опросам является одним из рейтинговых кандидатов на пост городского головы, заявила, что вся история с обращением в суд является «спланированной провокацией со стороны людей, которые заинтересованы в устранении конкурентов».

18 октября А.РОТОВА сообщила, что Одесский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

19 октября Херсонская городская избирательная комиссия во исполнение решения суда сняла с регистрации на местных выборах Украинскую морскую партию. Аналогичное решение приняла Херсонская областная ТИК.

Вместе с тем, 23 октября ЦИК своим решением обязала избирательные комиссии восстановить регистрацию кандидатов в депутаты от Херсонской областной и городской организаций Украинской морской партии, а также кандидата от УМП на пост мэра Херсона А.РОТОВУ для участия в местных выборах 31 октября.