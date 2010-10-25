Кучма подарил "Острожской академии" Евангелие в серебре

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА подарил Национальному университету «Острожская академия» раритетное Евангелие в серебряном окладе.

Как передает корреспондент УНИАН, вес серебра, использованного для украшения книги, составляет 10 килограммов, также Евангелие украшено драгоценными камнями.

Кроме того, шесть студентов академии получили от Президентского фонда Леонида КУЧМЫ "Украина" стипендии. Л.КУЧМА не назвал размеры стипендий, но заметил, что это немалые средства, и они должны стать стимулом для других.

В Остроге Л.КУЧМА презентовал свою новую книгу "Сломанное десятилетие" и пообщался со студентами академии.