Снятие кандидатов избиркомами может стать решающим при оценке выборов

Решения избирательных комиссий об отмене регистраций кандидатов в депутаты местных советов или в мэры незадолго до дня голосования свидетельствуют о намеренном ограничении конкуренции на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили общественные наблюдатели Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины и гражданской сети «Опора».

Они считают, что распространение практики отмены избирательными комиссиями своих решений о регистрации кандидатов незадолго до дня голосования может сыграть определяющую роль в формировании общественной и международной оценки местных выборов в Украине.

Общественные наблюдатели «с обеспокоенностью» восприняли решение Ясиноватской городской избирательной комиссии об отмене решения о регистрации кандидата на должность городского головы Евгения ИЩЕНКО-ГИЛЛЕРА, которое было принято 22 октября. «Данное решение также уже получило неоднозначную реакцию среди избирателей Ясиноватой, широкой общественности и субъектов избирательного процесса», - подчеркивается в заявлении наблюдателей.

Они считают, что именно «системные недостатки закона «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов, сельских, поселковых и городских голов» создали условия для принятия избирательными комиссиями решений об отмене регистрации кандидатов на формальных или даже искусственно созданных основаниях».

«Избирательные комиссии должны осознавать всю ответственность их решений об отмене регистрации кандидатов, которые прямо влияют на право граждан выбирать своих представителей в местные органы власти», - акцентировали в своем заявлении общественные наблюдатели.

Они рекомендует Ясиноватской избирательной комиссии «публично проинформировать общественность Донецкой области о правовых основаниях принятия решения об отмене решения о регистрации кандидата Е.ИЩЕНКО-ГИЛЛЕРА.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в городе Ясиноватая Донецкой области на центральной площади им. Ленина прошел многолюдный митинг в поддержку кандидата на пост городского головы от Социалистической партии Украины Е.ИЩЕНКО-ГИЛЛЕРА, которого 22 октября сняли с регистрации на внеочередном заседании избирательной комиссии.

Выступая на митинге, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Татьяна КОЗУНЕНКО (представитель от БЮТ) сообщила, что «позавчера, 22 октября, председатель избирательной комиссии (от Партии регионов) в срочном порядке объявила о внеочередном заседании комиссии, на котором, в нарушение всех норм права, несмотря на возражения семи членов комиссии, был снят с регистрации кандидат на должность городского головы от СПУ Евгений ИЩЕНКО-ГИЛЛЕР».