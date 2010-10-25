8 партий заявили о создании Комитета "Стоп фальсификации!"

Оппозиционные партии "Батьківщина", "Гражданская позиция", "За Украину!", Партия защитников Отчизны, "Реформы и порядок", "Свобода", Украинская народная партия, "Украинская платформа" заявили о создании Комитета защиты голосов избирателей "Стоп фальсификации!".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "За Украину!".

"Кампания по выборам в местные советы, продолжающаяся в Украине, засвидетельствовала, что власть создает серьезные препятствия на пути свободного волеизъявления граждан. Ставка делается на манипуляции и фальсификации", - говорится в совместном заявлении политических партий-членов Комитета "Стоп фальсификации!".

Главными задачами комитета станут мониторинг избирательного процесса, сбор и систематизация информации об избирательных махинациях и фальсификациях, которые применяются властью по всей стране, донесение информации об этих фальсификациях до украинского и международного сообщества, координация действий в день голосования с целью обеспечения честного подсчета голосов, совместные действия, в том числе акции протеста, для защиты волеизъявления избирателей.

Председательство в комитете будет осуществляться представителями партий поочередно, а решения будут приниматься путем общего согласия участников. Такие же совместные комитеты будут созданы на уровне областей, городов и районов.

"Мы открыты для присоединения политических партий, общественных организаций и активистов на всех уровнях. Избирательные махинации должны быть остановлены. Власть, избранная преступным путем, не может быть легитимной. Власть должны избирать не те, кто считает голоса, а те, кто голосует – украинский народ", - подчеркивается в заявлении.