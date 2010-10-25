Тимошенко благодарит премьера Канады и украинскую диаспору

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО высоко оценивает поддержку руководством Канады и украинской диаспорой демократического развития Украины.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на сегодня на встрече с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ, который находится в Украине с официальным визитом.

"Благодарю вас и вашу страну за поддержку демократии в Украине еще со времен обретения независимости нашим государством. Я хотела бы передать благодарность украинской диаспоре, которая делает много для демократического развития нашего государства. Для нас очень важно, чтобы после пяти лет господства демократических ценностей и свободы слова Украина не сошла с этого пути", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, премьер-министр Канады подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать демократическое развитие Украины. "Мы находимся здесь с визитом, мы продолжаем поддерживать украинскую демократию. Мощная украинская диаспора является цепью, которая связывает наши страны", - сказал С.ХАРПЕР.

Лидер партии "Батьківщина" отметила, что нынешние события в Украине свидетельствуют о свертывании демократических процессов. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и подконтрольное ему правительство систематически нарушают Конституцию и законы Украины, в частности, речь идет о пренебрежении властью правами и свободами людей, запугивании и преследовании оппозиционных активистов, внедрении цензуры в СМИ, избиении и исчезновении журналистов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что с учетом проведения местных выборов, которые должны состояться 31 октября, власть особенно усиливает давление на оппозицию, СМИ и гражданское общество.

Лидер партии "Батьківщина" проинформировала канадского премьера о ходе избирательной кампании в Украине по выборам в органы местного самоуправления, в частности, о “фактах вмешательства власти в избирательной процесс путем ограничения прав политических партий на участие в выборах, создания партий-клонов, о репрессивных действиях налоговых и контролирующих органов против местных партийных организаций и активистов партии "Батьківщина", а также о незаконном изготовлении избирательных бюллетеней в Харькове полиграфическим предприятием "Фолио Плюс".

В свою очередь, С.ХАРПЕР отметил, что в Канаде наблюдают за событиями в Украине.