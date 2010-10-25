У Яценюка не поверили версии милиции о «подозрительном авто»

В Житомирской организации партии «Фронт Змін» считают спланированной провокацией инцидент, случившийся в воскресенье перед началом митинга с участием лидера партии Арсения ЯЦЕНЮКА и кандидата в мэры города Геннадия ЗУБКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

«Нам понятно, кто и для чего готовил эту провокацию. Эта сознательно подготовленная провокация имела целью не дать провести заранее запланированный митинг, но давление со стороны общественности и внимание средств массовой информации сорвали эти намерения», - заявил Г.ЗУБКО.

Он поблагодарил всех, кто, невзирая на объявленную эвакуацию, более часа ждал начала митинга. «Мы хорошо понимаем, что давление будет только усиливаться. Вы не испугались. Поверьте, что и я не испугаюсь», - отметил Г.ЗУБКО.

В Житомирской организации «Фронта Змін» подчеркивают, что факты, приведенные в сегодняшнем заявлении Управления МВД Украины в Житомирской области, «не соответствуют действительности». В ячейке опровергли утверждение милиции о том, что митинг начался вовремя, по данным партийцев, он начался почти на полтора часа позже – не в 15.30, а в 16.45.

«Непонятно также утверждение правоохранителей о том, что сообщение о выявлении подозрительного автомобиля поступило в милицию в 16.30. Возникает вопрос: что делали возле автомобиля два с половиной часа люди в милицейской форме, которые сами и инициировали проверку авто и эвакуацию людей с площади, где должен был состояться митинг?», - отмечают в «Фронте Змін».

В пресс-службе отмечают, что «на место происшествия почти сразу прибыла взрывотехническая бригада, и если сообщение об автомобиле поступило в МВД только в 16.30, то откуда взрывотехники узнали об инциденте в 13.45».

В сообщении также отмечается, что люди издалека видели, что из машины вытащили несколько пакетов и отвезли с места происшествия на одном из милицейских автомобилей. В то же время в заявлении УМВД отмечается, что эксперты-взрывотехники «опасных предметов не обнаружили».

«И почему руководитель взрывотехнической службы Житомирской области подполковник Сергей ХРОБУСТ отказался от официальных комментариев журналистам и представителям «Фронта Змін»?», - спрашивают в партии.

В «Фронте Змін» заявляют, что сегодня правоохранители не смогли ответить представителям партии «на эти и другие логические вопросы, однако распространили через СМИ свою версию событий, которая существенно отличается от реальных».

В пресс-службе «Фронта Змін» также отмечают, что, согласно последним опросам общественного мнения, кандидат на должность городского председателя от партии Г.ЗУБКО имеет второй рейтинг в городе после нынешнего мэра Житомира Веры ШЕЛУДЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 октября пресс-служба “Фронта Змін” заявила, что в Житомире была совершена попытка сорвать митинг с участием лидера “Фронта Змін” А.ЯЦЕНЮКА и кандидата на должность городского председателя от партии Г.ЗУБКО.

В сообщении отмечалось, что во время проверки площадки, где должен был состояться митинг, был выявлен автомобиль, который, по информации охраны торгового комплекса, возле которого должна была состояться акция, стоял здесь более суток. Работники милиции признали автомобиль взрывоопасным, поэтому площадку окружили, и не пускали на митинг людей.

“Хотя о митинге органы местной власти были извещены заблаговременно, все эти мероприятия происходили непосредственно перед началом митинга”, - указывала пресс-служба “Фронта Змін”.

В партии расценили эти события как “целенаправленную попытку житомирской власти помешать свободному собранию сторонников партии”.

Сегодня, 25 октября, в милиции опровергли заявление “Фронта Змін” о попытке сорвать митинг с участием лидера партии А.ЯЦЕНЮКА в Житомире.