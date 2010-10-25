Премьер Канады похвалил Азарова за «преданность демократичным выборам»
Тот ответил, сделали все возможное...
Премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР отмечает преданность украинской власти принципу проведения честных и прозрачных выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.
«Приятно отметить преданность процессу свободных и демократических выборов», - сказал С.ХАРПЕР.
В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что украинские власти сделала все возможное для обеспечения прозрачности и демократичности избирательного процесса на предстоящих местных выборах 31 октября.
Он также подчеркнул, что в этот день на избирательных участках будут работать более 500 международных наблюдателей. По словам Н.АЗАРОВА, такое количество наблюдателей довольно редко присутствует на местных выборах.
Премьер-министр Украины также отметил, что наблюдатели будут иметь возможность беспрепятственно присутствовать на любых избирательных участках.