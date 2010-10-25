Тарасюк считает, что в разъединении демсил виноват Ющенко

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК выступает за объединение всех демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По словам Б.ТАРАСЮКА, на общенациональном уровне «мы выступаем за объединение всех демократических сил». «Мы принимаем участие в объединении демократических сил, и не выставляем никаких требований и условий, - отметил он. – И я не говорю, как ведут себя некоторые наши партнеры, которые причисляют себя к демократическому лагерю – ставят свои условия». По его словам, такие действия партнеров не способствуют объединению.

«Я считаю, что это курс, который свидетельствует о недальновидности и отсутствии мудрости у некоторых политиков, даже тех, кто называет себя молодым поколением политиков, – добавил лидер НРУ. - Потому что у них амбиции или зааганжированность властными структурами через финансовые ресурсы слишком велики. И они не являются самостоятельными политиками в этом отношении».

По мнению Б.ТАРАСЮКА, «персональную ответственность за разъединение демократических сил несет бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО».

«Наибольшим «достижением» Президента ЮЩЕНКО является разрушение единства демократических сил и приведение к власти, фактически, наших оппонентов, - считает он. – Тех, кто ассоциируется с украинофобией, ненавидит все украинское, отрицает украинскую нацию и так далее. Поэтому политическую ответственность должны нести те политики, которые призывали голосовать «против всех» и даже сегодня отказываются быть в объединенной оппозиции».