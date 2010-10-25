За Данилишина вступились академики

Члены Национальной академии наук Украины просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА способствовать объективному и беспристрастному отношению правоохранительных органов Украины к экс-министру экономики, академику НАН Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ и не допустить возможного его преследования по политическим мотивам.

Об этом говорится в обращении членов НАНУ к В.ЯНУКОВИЧУ, которое подписали академики Виктор БАРЯХТАР, Дмитрий ГРОДЗИНСКИЙ, Иван ДЗЮБА, Юрий КУНДИЕB, Зиновий НАЗАРЧУК, Иван СЕРГИЕНКО, Николай ЧУМАЧЕНКО и Ярослав ЯЦКИВ.

Авторы обращения, копия которого передана УНИАН, обращаясь к Президенту Украины, отмечают, что Б.ДАНИЛИШИН – «известный и талантливый ученый-экономист, который прошел путь от аспиранта до академика НАН Украины и внес значительный вклад в решение актуальных проблем исследования развития национальной экономики и регионов Украины, определение направлений и путей региональной экономической политики государства, включая ее экологическую составляющую. Под руководством Б.ДАНИЛИШИНА разработаны принципы формирования и приоритетные направления эффективного развития аграрного и промышленного секторов, повышения роли регионов в структуре хозяйственного комплекса государства, проведено исследование экономического пространства в контексте гарантирования экономической и природно-техногенной безопасности страны...».

Как отмечают ученые, под руководством Б.ДАНИЛИШИНА разработана Общегосударственная программа комплексного социально-экономического развития территорий радиоактивного загрязнения и мест компактного переселения граждан на 2003-2005 годы и на период до 2010 года, Общегосударственная программа развития малых городов Украины, проект Стратегии регионального развития Украины. Он принимал непосредственное участие в разработке: Программы научно-технического развития Донецкой области на период до 2020 года; Концепции государственной региональной политики; Генеральной схемы планирования территории Украины; Программы развития города Киева, а также целого ряда законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам развития регионов и территориальных общин, местного самоуправления, региональной экологической политики и природно-техногенной безопасности.

Как отмечают члены НАНУ, Б.ДАНИЛИШИН - автор более 350 научных трудов (в том числе 15 монографий и учебника), отдельные из которых переведены на иностранные языки и изданы в 16-ти странах мира. Под его руководством подготовлены 12 докторов и более 40 кандидатов наук. Б.ДАНИЛИШИН является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины «За особые заслуги перед Украинским народом» и Почетной грамотой Кабинета Министров Украины «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня местного самоуправления». Указом Президента Украины ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

По словам авторов обращения, Б.ДАНИЛИШИН «является умелым организатором, что ярко подтверждается на примере возглавляемого им Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины, который превратился в ведущее отечественное научное учреждение в части исследования проблем регионалистики и природопользования. Он имеет авторитет и пользуется уважением среди коллег и подчиненных».

По мнению ученых НАН Украины, «во время своего пребывания на должности министра экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН был одним из тех правительственных чиновников, которые не допускали окончательного развала экономики Украины и ставили принятие решений в этой сфере на научно обоснованную и правовую основу. Считаем, что он не мог нанести вред государству, поскольку руководствовался исключительно его интересами, доверяя и полагаясь при этом на квалификацию аппарата своего ведомства. Добросовестный стиль работы является закономерной чертой для Б.ДАНИЛИШИНА, учитывая его предыдущий трудовой путь и профессиональную среду, из которой он происходит».

Учитывая изложенное, авторы обращения просят Президента «способствовать объективному и беспристрастному отношению правоохранительных органов Украины к Б.ДАНИЛИШИНУ и не допустить возможного преследования нашего коллеги по политическим мотивам. Уверены, что академик НАН Украины Б.ДАНИЛИШИН по своему возрастному, интеллектуальному и деловому потенциалу способен в будущем внести значительный вклад в развитие отечественной науки и процветание нашего государства», подчеркивается в обращении.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2010 года заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ заявил, что экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение. Между тем адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями, и добровольно пришел на эту встречу в Посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов. Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА состоялось прямо на территории Посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА.

Адвокат С.УКРАИНЕЦ заявил, что Б.ДАНИЛИШИН рассматривает возможность попросить политическое убежище.