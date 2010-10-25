ЕЦ пожалуется послам G-8 на действия СБУ в Донецкой области

Партия “Единый Центр” планирует официально информировать послов государств «Большой восьмерки» о политическом преследовании своего кандидата в Донецкой области.

Как сообщили в УНИАН пресс-службе партии, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Коллегии лидеров “Единого Центра”.

В частности, лидеры партии обсудили ситуацию с задержанием Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области кандидата на должность городского председателя Донецка от “Единого Центра” Андрея АМБРОСЕНКО.

На заседании отмечалось, что по состоянию на 12.00 сегодняшнего дня спецслужба не предоставила аргументированных объяснений, на основании чего с утра 22 октября содержится под стражей политик, который имеет высокие шансы победить на местных выборах. Один из лидеров партии, народный депутат Кирилл КУЛИКОВ отметил, что к компетенции спецслужбы не относится расследование дел по статье, которую сейчас пытаются инкриминировать А.АМБРОСЕНКО.

Коллегия лидеров “Единого Центра” расценила задержание однопартийца исключительно как политический шаг, цель которого – отстранить на финальной стадии избирательной гонки серьезного соперника местной власти. Инцидент с А.АМБРОСЕНКО назван прямым политическим преследованием, которое в который раз иллюстрирует значительный разрыв между официальными декларациями руководства государства об обеспечении честных выборов и грубыми нарушениями закона и произволом на местах.

По итогам обсуждения принято решение информировать обо всех обстоятельствах задержания и изоляции кандидата на должность городского председателя Донецка от “Единого Центра” А.АМБРОСЕНКО аккредитованных в Киеве послов стран «Большой восьмерки» и международных организаций, занимающихся мониторингом ситуации в Украине и наблюдением за ходом местных выборов 31 октября. Официальные сообщения от имени партии поручено подготовить Игорю ПОПОВУ.

В “Едином Центре” напоминают, что сегодня утром в Донецке активисты партии пикетируют областное Управление СБУ. Около тысячи граждан выражают свою солидарность с А.АМБРОСЕНКО и требует его освобождения. В митинге принимают участие также представители других оппозиционных партий.

Как сообщал УНИАН, сотрудники УСБУ в Донецкой области утром 22 октября задержали А.АМБРОСЕНКО.

Один из лидеров партии Игорь КРИЛЬ сообщил, что А.АМБРОСЕНКО был вызван в УСБУ для выяснения деталей по уголовному делу многолетней давности, которое периодически закрывают и возобновляют, и в котором он ранее фигурировал как свидетель. При этом А.АМБРОСЕНКО лишили возможности пригласить адвоката или даже воспользоваться телефонной связью.