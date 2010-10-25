ХДС после выборов обещает показать, что такое политика

Партия «Христианско-демократический союз» после выборов начнет масштабную структурную перестройку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ХДС, об этом на встрече с активистами партии в Житомире заявил народный депутат, член коллегии ХДС Владимир МАРУЩЕНКО.

«После выборов в местные советы партия «Христианско-демократический союз» начнет широкую перестройку своей структуры», - сказал он.

По словам В.МАРУЩЕНКО, местные выборы покажут, насколько люди поддерживают ХДС. «Этот результат станет стимулом для последующего развития организации», - добавил он.

Также В.МАРУЩЕНКО отметил, что на пути реформирования ХДС уже сделал первые шаги. «Мы отказались от вождизма, на первый план поставили идеологию и внедрили коллегиальное руководство партией. Лидеры будут сменяться, а христианско-демократические ценности будут существовать годами», - сказал он.

Народный депутат подчеркнул, что цель ХДС - на базе христианских ценностей объединить Украину. «Мы докажем, что политика – это не только болтовня на ток-шоу. Мы предложим обществу новый тип политической культуры, когда политики прекратят спорить, кто лучший, и будут работать ради страны. Убежден, ХДС станет той политической силой, которая даст обществу новые импульсы», - заявил В.МАРУЩЕНКО.