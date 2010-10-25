Тимошенко утверждает, что в «инвест-гнездо» на Кипре ушли $18,1 млрд

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что за восемь месяцев из Украины выведено 18,2 млрд. долларов в оффшорные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

«Что странно, что 18,1 млрд. долларов пошли на Кипр. Что там за инвест-гнездо?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, иностранных политических аналитиков эта сумма тоже заинтересовала, и они ее обнародовали в иностранных средствах массовой информации.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Национальный банк Украины «работает на одну семью». «Де-факто Национальным банком Украины нынче руководит господин АРБУЗОВ. Раньше он был банкиром в семье ЯНУКОВИЧА. Фактически НБУ нынче находится в руках семьи ЯНУКОВИЧА», - сказала она.