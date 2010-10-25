Азаров: произношение мне поставил преподаватель украинского

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что изучает украинский язык при работе с документами на государственном языке и общаясь с коллегами, которые разговаривают на украинском.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос, каким образом ему удалось улучшить знание украинского.

«Представьте себе, если я каждый день половину рабочего времени трачу на чтение документов на украинском языке. Вторую половину рабочего времени я слушаю речь на украинском языке на совещаниях, встречах. То есть я целый день живу в этой атмосфере», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что раньше занимался с преподавателем, однако со временем отказался от его услуг.

«Ну, я работал с преподавателем, тратил на это время, он мне поставил произношение и так далее. Я считаю, что при моем уровне занятости время еще и на преподавателя тратить будет неправильно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он сообщил, что, как правило, рабочий день премьер-министра длится с восьми утра до восьми вечера, иногда чуть меньше, иногда чуть больше.

Н.АЗАРОВ также рассказал, что занимается плаванием – полтора часа – час вдень, а на сон остается порядка шести часов.