Интересуют ли украинцев политические новости (опрос)

Большинство украинцев (72,6%) интересуются политическими новостями и информационными программами.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в период с 22 по 24 октября.

Всеукраинское исследование показало, что только 14,3% опрошенных политическими новостями и информационными программами не интересуются, а 13,1% затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство граждан Украины (80,3%) в период избирательной кампании отдают предпочтение такому источнику информации как телевидение. Менее половины опрошенных (46,2%) предпочитают печатные СМИ, менее трети – общение с друзьями, родственниками, знакомыми (29,2%) и радио (26,1%). Доверяют встречам кандидатов с избирателями 16,7%, Интернету - 14,1%, листовкам и другим агитационным материалам – 9,6%, наружной рекламе – 9,2% опрошенных. Не доверяют никакому источнику информации 5,2% респондентов, а 4,7% затруднились ответить на данный вопрос.

Относительно источника «заказных» материалы в СМИ мнение украинцев разделилось. Так, больше половины опрошенных (53,5%) связывают это с наличием у каждого из СМИ владельцев. Немногим меньшее количество опрошенных (49,8%) – влиятельностью и давлением на СМИ политических сил. 42,7% считают причиной появления таких материалов желание сотрудников СМИ заработать, а 16,4% связывают это с непрофессионализмом и неспособностью давать объективную оценку событиям со стороны журналистов. Ответ «другое» выбрали 9,8% респондентов, а 13,1% не определились с позицией по данному вопросу.

Более половины опрошенных (56,9%) самостоятельно анализируют информацию из различных источников, чтобы определить, какой информации можно доверять. Каждый пятый респондент (20,7%) опирается в этом вопросе на мнение авторитетных для себя людей, разбирающихся в политике. Доверяют политическим ток-шоу, дебатам, то есть программам, в которых политики должны говорить и отвечать на различные вопросы самостоятельно, без подготовки - 17,2% украинцев, а 11,3% - информации, исходящей от кандидата, за которого собираются голосовать. Заявили о доверии определенным СМИ и журналистам, дающим объективную информацию, 9,4% опрошенных, а 5,6% выбрали ответ «другое». Не доверяют никакой информации из СМИ 5,3%, а 6,2% затруднились ответить на данный вопрос.

Около трети украинцев (36,2%) в большей степени доверяют центральным всеукраинским СМИ. Местным, региональным СМИ доверяют более четверти опрошенных (26,4%), зарубежным СМИ – 8,6%, другим СМИ – 9,7% респондентов. Не доверяют никому 7,2% опрошенных, а 11,9% затруднились с ответом на данный вопрос.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.