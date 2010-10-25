Тимошенко: власть работает по хрестоматийному правилу Сталина

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что главным заказчиком фальсификаций результатов местных выборов является Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Политическая и уголовная ответственность за фальсификацию выборов лежит персонально на ЯНУКОВИЧЕ. Он заказчик фальсификаций и главный контролер их надлежащего выполнения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что у В.ЯНУКОВИЧА было время опровергнуть этот факт, но он – человек, «патологически не способный к честным выборам».

Ю.ТИМОШЕНКО также утверждает, что за всю свою политическую карьеру В.ЯНУКОВИЧ не провел ни одной честной кампании, и последовательно фальсифицировал результаты всех выборов, к которым он имел отношение и в которых принимал участие, – начиная с президентских 1999 года и заканчивая президентскими и местными выборами 2010 года.

По убеждению лидера «Батьківщини», власть на фоне падения доверия к политике В.ЯНУКОВИЧА и невозможности победить на выборах неуклонно придерживается курса на фальсификацию результатов голосования, работая по хрестоматийному правилу Сталина: «Не важно как голосуют, важно, как считают голоса».