Томенко считает, что власть перестаралась

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что на этих выборах местная власть с административным ресурсом и давлением “перестаралась».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время прямого эфира на «Радио-ЭРА».

«То, что эти местные выборы недемократические, уже не вызывает ни у кого сомнения», - сказал вице-спикер. Однако, по его мнению, несмотря на то, что власть пошла на максимальное привлечение админресурса, на недопущение к регистрации во многих регионах оппозиционных политических сил, прежде всего партии «Батьківщина», все-таки основным признаком фальсификации или нет избирательной кампании будет возможность защитить результаты выборов.

«Кроме того, в последнюю неделю очень многое будет зависеть от действий Центральной избирательной комиссии, поскольку многие местные чиновники, которые готовятся к фальсификации выборов, идут очень простым путем: они пытаются уволить председателей территориальных избирательных комиссий», - отметил заместитель председателя ВР. Как пример Н.ТОМЕНКО назвал попытку местной власти в Черкасской области уволить председателя ТИК города Черкассы Николая КУДРЯВЦЕВА.

Кроме того, вице-спикер заметил, что, как, к сожалению, и прогнозировалось, возможен вариант, что в последние дни избирательной кампании начнется запланированное во многих регионах массовое снятие с регистрации наиболее популярных кандидатов на должность городских голов, которые не являются членами Партии регионов, и снятие популярных кандидатов в мажоритарных округах.

«Так вот, если ЦИК будет легализовать замену независимых председателей ТИК «послушными», предложенными местной властью, а эти комиссии соответствующим образом начнут предупреждать и снимать с регистрации популярных политиков – это будет давать основания определять местные выборы 31 октября как такие, где результаты выборов не соответствуют волеизъявлению граждан», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР также сказал, что его поездки по регионам показывают, что, «мягко говоря, местная власть с административным ресурсом и давлением перестаралась». По его словам, невосприятие действий местной власти, особенно в части агитации за «родную Партию регионов», перешло все границы. «Поэтому власть, планируя такие действия, должна помнить, что если она посеет пренебрежение к людям, то пожнет ненависть к себе, и намного сложнее им будет убедить простой народ, который начнет защищать свои права, чем теперь убеждать оппозицию», - отметил Н.ТОМЕНКО.