Янукович поручил силовикам разобраться с бюллетенями в Харькове

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, в связи с сообщениями о вероятных нарушениях законодательства во время изготовления избирательных бюллетеней в Харькове, поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации и дать правовую оценку приведенным фактам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул недопустимость нарушения законодательства. «Все составляющие избирательного процесса должны базироваться исключительно на законе о выборах», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 23 октября народные депутаты от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызывали оперативно-следственную группу в типографию «Фолио-плюс» в Харькове, где был выявлен факт печатания неучтенных избирательных бюллетеней.