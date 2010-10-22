ЕЦ считает задержание кандидата в Донецке политическим киллерством

Политическая партия "Единый центр" считает задержание кандидата на должность городского председателя Донецка от ЕЦ Андрея АМБРОСЬОНКА политическим киллерством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на одного из ее лидеров, народного депутата Игоря КРИЛЯ.

По его словам, А.АМБРОСЬОНКА сегодня утром задержали сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. Сейчас его содержат под стражей без предоставления каких-либо объяснений, с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

И.КРИЛЬ сообщил, что А.АМБРОСЕНОК был вызван в УСБУ для выяснения деталей по уголовному делу многолетней давности, которое периодически закрывают и обновляют, и в которой он ранее фигурировал как свидетель. При этом А.АМБРОСЬОНКА лишили возможности пригласить адвоката или даже воспользоваться телефонной связью.

«Моего коллегу продержали, фактически под стражей, целый день. Он не имел возможности ни позвонить, ни каким-либо другим способом передать информацию «на волю». Все попытки коллег из областной организации партии узнать обстоятельства задержания были тщетными. Спецслужба прибегла к глухому игнорированию всех запросов. Мой однопартиец, народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ смог лишь вечером узнать, что статус господина АМБРОСЬОНКА в забытом деле переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого. Он и дальше находится под стражей. При этом непонятны правовые основания для его задержания. Не ясно, по чьему решению А.АМБРОСЬОНКА лишили свободы», - сказал И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что СБУ уже прибегала к неприкрытому давлению на кандидата на пост городского председателя Донецка. В сентябре, как только А.АМБРОСЕНОК официально объявил о своем выдвижении в мэры, сотрудники облуправления спецслужбы провели обыск в офисе областной организации "Единого центра" под надуманным предлогом. «Это был демонстративный сигнал, явный акт запугивания. Обыск ничего не дал и не мог дать, потому что господин АМБРОСЕНОК никогда не занимал никакой должности на госслужбе, не имел никакого отношения к власти или к бюджетным ресурсам. Однако теперь, когда кандидат от "Единого центра" создал серьезную конкуренцию власти, его решили изолировать самым дерзким способом», - отметил депутат.

Лидер ЕЦ выразил убеждение, что задержание А.АМБРОСЬОНКА является еще одним подтверждением того, что власть прибегает к любым методам, чтобы исключить даже минимальную конкуренцию на местных выборах 31 октября. «Международные наблюдатели могут занести этот факт в длинный перечень показаний широкого применения властью административного ресурса, и возможностей спецслужбы в частности, против неугодных политиков. Инцидент с А.АМБРОСЬОНКОМ - очередная иллюстрация нечестности местных выборов, разрыва между красивыми публичными заверениями власти в Киеве и грубой практикой на местах», - подчеркнул И.КРИЛЬ.