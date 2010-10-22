В Василькове «Фронт Змін» протестовал против незаконных действий избиркома

Свыше 700 активистов «Фронту Змін» из Киевской области приняли участие в акции протеста в Василькове против незаконных действий городской избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии, подчеркнув, что городской избирком даже несмотря на решение суда не регистрирует кандидатов от «Фронту Змін» в многомандатном и одномандатном избирательном округах.

В митинге в Василькове принял участие лидер партии «Фронту Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, который констатировал, что Партия регионов пытается не допустить «Фронту Змін» к местным выборам. Он напомнил о первой редакции закона о местных выборах, которым был фактически исключен из гонки.

Сейчас, по его словам, по всей стране осуществляется давление на представителей партии. В частности, в Донецкой области совершено несколько нападений на офисы «Фронту Змін», пытаются снять с гонки реального кандидата от партии на должность мэра города Димитрова. В Одессе городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов по некоторым избирательным округам, а также включить представителей партии в состав участковых избирательных комиссий, подчеркнул А.ЯЦЕНЮК. «Сейчас появилась еще одна горячая точка: Васильков», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК обратился к членам горизбиркома и напомнил им о судьбе человека, который в 2004 году была в Мукачево руководителем избирательной комиссии и которому за выполнение поручений сверху дали 5 лет тюрьмы. «Выполняйте то, что предусмотрено законом. И не отнимайте у жителей своего города, в котором вам жить и работать после выборов, их право выбора», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».

Он выразил уверенность, что «Фронту Змін» удастся добиться восстановления прав избирателей и зарегистрировать своих кандидатов в депутаты.

Как сообщалось, по данным «Фронту Змін», Васильковская городская избирательная комиссия незаконно отказала в регистрации кандидатам в депутаты от партии. При этом в избиркоме были грубо фальсифицированы документы партийной организации, поданные для регистрации на выборах. «Фронт Змін» в Киевском окружном административном суде возобновил регистрацию кандидатов, которые баллотируются по избирательному списку партии и частично кандидатов-мажоритарщиков.