БЮТ опять просится на «концерт» к Киселеву

БЮТ просит Евгения КИСЕЛЁВА пригласить представителя блока на сегодняшнюю программу «Большая политика» на телеканале «Интер», в которой примет участие председатель Контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, «сегодня к микрофону подводят председателя Контрольно-ревизионного управления Петра АНДРЕЕВА, который в своем отчете лишь пересказал то, что неделю тому назад за миллионы бюджетных денег накопали в украинском Интернете так называемые аудиторы (из США, которые проверяли деятельность правительства Юлии ТИМОШЕНКО, - УНИАН)».

В БЮТ заявляют, что разделяют «теорию Евгения КИСЕЛЁВА о том, что «Большая политика» не концерт по заявкам. Но поскольку на практике это таки концерт, где Администрация Президента регулярно заказывает номера, то ведущий должен был бы позволить выражать пожелания и другим «зрителям».

Следовательно, пресс-служба БЮТ уполномочена заявить: «БЮТ готов предоставить в распоряжение Евгения КИСЕЛЁВА одного из ключевых спикеров блока, который даст достойные ответы на все вопросы, которые к этой политической силе имеет господин АНДРЕЕВ».