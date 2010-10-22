Янукович прикинул, сколько украли на строительстве больницы за 15 лет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подарил Кировоградскому областному онкологическому диспансеру аппарат для анестезии легких.

Как передает корреспондент УНИАН, подарок был вручен по случаю открытия радиологического центра, строительство которого длилось больше 15 лет.

«Я знаю, как за счет строительства воруют деньги. За это время можно было несколько таких больниц построить. Хорошо, что эта эпопея закончилась», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил надежду, что вскоре завершится полная комплектация больницы необходимым оборудованием.

***Для улучшения оказания специализированной медицинской помощи онкологическим больным в Кировоградской области в 1994 году началось строительство радиологического корпуса на 72 койки, в том числе 12 радиологических (всего коек данного профиля в Украине 2674. На данное время объект готов к введению в эксплуатацию.

Новый корпус оснащен эндоскопическим оборудованием, наркозно дыхательной аппаратурой, мамографом. Отделение радиоизотопной диагностики оснащено гама-камерой (ОФЕКТ-1), приобретенной за счет средств государственного бюджета.

Отделение радиоизотопного лечения нуждается на сегодняшний день в дополнительном оснащении гама-камерой терапевтической «Infinia» (производство США) стоимостью 9,9 млн. грн.

Показатель онкозаболеваемости в области в 2009 году составлял 421,1 на 100 тысяч населения против 406,4 в 2008 году (среднеукраинский в 2009 году составлял 331,8).