Жертвам нарушений прав человека Украина должна 130 миллиардов

За годы независимости сложилась задолженность Украины по исполнению судебных решений в сфере нарушений прав человека в 130 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время специального заседания Верховной Рады по случаю 60-летия Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, этот долг растет каждый день и будет расти дальше, если не будет найден механизм решения этой проблемы.

«Мы должны находить решение, чтобы мы дальше не загоняли себя в угол невозможностью исполнения решений Европейского суда по правам человека», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, добавил он, необходимо решить вопрос относительно существования моратория на реализацию имущества, которое не позволяет органам государственной исполнительной службы исполнять решение суда только потому, что государство в имуществе предприятий имеет 25%. «Это используется в качестве охранной грамоты, чтобы не исполнять судебные решения», - сказал министр.