ВР предлагают рассмотреть версию «политического поджога» игорного зала

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №7287 о создании Временной следственной комиссии «По вопросам расследования обстоятельств, освещенных в средствах массовой информации, о нарушениях, допущенных в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства дела о пожаре в зале игровых автоматов в Днепропетровске, который произошел 7 мая 2009 года и привел к гибели девяти человек».

Проект постановления зарегистрирован на официальном сайте Вноховной Рады Украины.

В пояснительной записке к законопроекту его автор народный депутат Олег НОВИКОВ указывает, что решение Апелляционного суда Днепропетровской области освободить из-под стражи единственного обвиняемого Константина ИВАНОВА, признанного невиновным, а также возвращение дела на дополнительное расследование вызвало широкий общественный резонанс. В появившихся публикациях приводятся многочисленные факты того, что следствие сосредоточилось на одной версии – воспламенении игрового автомата – и игнорировало все прочие, включая и политическую версию этой трагедии.

О.НОВИКОВ подчеркивает, что комиссия должна разобраться, в полном ли объеме было проведено следствие, и почему правоохранительные органы не брали в расчет версии свидетелей и подозреваемого. Комиссию интересует также политическая составляющая трагедии, так как пожар в игровом центре и гибель девяти человек мгновенно были использованы для запрета игорного бизнеса и попыток его передела.

«Трагедия в Днепропетровске была масштабно и мастерски представлена народным депутатам Украины и всему украинскому обществу в качестве решающего аргумента в поддержку идей категорического запрета игрового бизнеса», - заявил О.НОВИКОВ. (УНИАН: после трагедии в Днепропетровске 15 мая 2009 года ВР режиме приняла Закон Украины «О запрете игорного бизнеса». Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернуол его парламент, однако ВР преодолела вето Президента).

Как отмечается в пояснительной записке, комиссия также должна выяснить, оказывалось ли давление на следствие. В этих целях должны быть заслушаны руководители СБУ и МВД, занимавшие свои посты в то время. «Мы пригласим также экспертов, в том числе и специалистов пожарного дела, для того, чтобы разобраться: случайностью ли стала трагедия в игровом центре или был умышленный поджог? Комиссия заслушает также и представителей игорного бизнеса», - отметил О.НОВИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2010 года суд вернул на дополнительное расследование уголовное дело о поджоге в зале игровых автоматов в Днепропетровске, где 7 мая 2009 года в результате пожара погибли 9 человек. Как отметил К.ИВАНОВ, который несколько месяцев провел в СИЗО, «дело фактически развалилось».

Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.