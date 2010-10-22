Киевский губернатор обещает, что выборы станут праздником

В Киевской областной государственной администрации с сегодняшнего дня будет работать круглосуточная горячая линия для жалоб на нарушения в избирательном процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции относительно организации и обеспечения избирательного процесса в Киевской области

По его словам, номера телефонов можно узнать на веб-сайте облгосадминистрации.

Губернатор заверил, что власть Киевской области сделает все, чтобы избирательный процесс был прозрачным и демократическим. “Я хочу, чтобы выборы – это был праздник на Киевщине. И мы все сделаем, чтобы в городах и районных центрах выступали художественные коллективы, была музыка, было весело. И ни в коем случае чтобы это не было агитацией”, – добавил губернатор.

Председатель ОГА сообщил, что для участия в выборах в органы власти Киевской области зарегистрированы 53 облорганизации политических партий. С представителями большинства из них губернатор встретился накануне выборов, и заверил их, что на Киевщине будет обеспечен соответствующий порядок, "защита прав и свобод людей, возможность голосовать так, как хотят люди".

По его словам, на сегодняшний день в Киевской области определены 1343 участковые избирательные комиссии и 685 территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах 31 октября. При этом количество избирателей в Киевской области – 1 млн. 439 тыс. 711 чел.