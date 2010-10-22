Монтян укусила за палец милиционера?

В Главном управлении МВС в Киеве опровергают утверждения адвоката Татьяны МОНТЯН об избиении ее сотрудниками Подольского райуправления милиции столици.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Центра связей с общественностью ГУ МВД в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, Т.МОНТЯН прибыла днем 21 октября в Подольское райуправление якобы для защиты интересов жительницы Херсона Марины РОДНЕНОК, которая ранее скрывалась от досудебного следствия и в сопровождении милиционеров должна была быть доставлена в Херсон.

Он пояснил, что М.РОДНЕНОК подозревается в подделке документов (незаконно получила кредит в одном из банков Херсона). Уголовное дело в отношении нее возбуждено еще в 2005 году, недавно она была задержана в Киеве. Следователь выписал постановление о принудительной доставке ее в Херсон, и для этого в Киев прибыли два сотрудника милиции, сообщил В.ПОЛИЩУК, добавив, что М.РОДНЕНОК перед выездом в Херсон вместе с этими правоохранителями находилась в Подольском райуправлении милиции.

"В райуправление прибыла адвокат МОНТЯН, которая, не имея соответствующего ордера на защиту, утверждала, что является защитником РОДНЕНОК. Она предъявила только удостоверение адвоката, а документ о том, что РОДНЕНОК - ее клиентка, заполнила позже, уже в райуправлении после инцидента", - утверждает начальник столичного ЦОС.

По его словам, Т.МОНТЯН, используя ненормативную лексику, требовала у сотрудников милиции, чтобы ее провели к подзащитной.

"Когда сотрудники херсонской милиции вывели РОДНЕНОК в коридор, начался, как я называю, "спектакль одного актера". Госпожа Татьяна МОНТЯН начала нарушать определенные процессуальные нормы: бросалась на сотрудников милиции, оказывала им сопротивление, порвала куртку сотруднику херсонской милиции, укусила за палец киевского милиционера", - утверждает В.ПОЛИЩУК.

Он также заявил, что никаких следов, свидетельствующих о применении физического насилия, у М.РОДНЕНОК и Т.МОНТЯН нет, кроме следов от наручников.

В отношении Т.МОНТЯН был составлен админпротокол, она находилась в райуправлении около 2 часов, затем была отпущена.

В свою очередь заместитель начальника ГУ МВД Украины в Киеве Владимир БЕРЕЗАН сообщил, что в действиях адвоката были “признаки неповиновения сотрудникам милиции”. Сейчас материалы по ст. 185 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение сотрудникам милиции) рассматриваются в суде Подольского района, сказал он.

“Отдельно мы обратились в прокуратуру о принятии законного решения касательно действий адвоката и сотрудников милиции", добавил В.БЕРЕЗАН.

Он также проинформировал, что руководство херсонской милиции приняло решение, что М.РОДНЕНОК самостоятельно прибудет в Херсон - она написала обязательство.

Как сообщалось, вчера, 21 октября, Т.МОНТЯН заявила о задержании ее и избиении в Подольском райотделе милиции Киева.

Т.МОНТЯН задержали после того, как она вступилась за свою клиентку, которую работники милиции, по ее словам, схватили на улице, задержали и избили.