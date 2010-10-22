Презентация принципиально нового препарата от рака

В четверг, 28 октября, в 15:00 в Киеве состоится презентация принципиально нового, оригинального препарата в лечении метастатического колоректального рака. Фармацевтическая компания Delta Medical стала эксклюзивным партнером всемирно известного лидера по производству онкопрепаратов, применяемых в клинической медицине, пионера биотехнологий - Amgen (США). Продукты этого американского производителя широко применяются во всем мире ведущими специалистами онкологии.

Первым в Украине будет представлен Вектибикс (Панитумумаб) – препарат, применяемый для лечения метастатического колоректального рака (мКРР). Панитумумаб продемонстрировал высокие результаты в третьей линии терапии мКРР как монорежим (применяется самостоятельно, не в комбинации с другими препаратами).

Лонч продукта состоится 28 октября 2010 года в ходе симпозиума «Вектибикс (Панитумумаб): Новые горизонты в лечении метастатического колоректального рака». О масштабе и важности этого события говорит участие в мероприятии онкологов и химиотерапевтов практически из всех регионов Украины, а в качестве спикеров выступят такие представители отечественной и зарубежной медицинской общественности, как:

Алексей КОВАЛЕВ - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования (Запорожье, Украина);

Евгений ГОТЬКО - доктор медицинских наук, профессор, отделение клинической онкологии, радиодиагностических методов, интенсивной и скорой медицины Ужгородского национального университета (Ужгород, Украина);

Сергей КЛИМЕНКО - доктор медицинских наук, профессор, отдел медицинской генетики исследовательского центра радиационной медицины Академии наук Украины (Киев, Украина);

Ян-Хендрик ТЕРВЕЙ - компания Amgen, руководитель терапевтической области, онкология, регион «Развивающаяся Европа», Турция и Израиль (Цюг, Швейцария);

Сальваторе СИЕНА - профессор, отделение медицинской онкологии клиники Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Милан, Италия).

В рамках выступлений будет представлен подробный обзор современных стандартов лечения мКРР в мире и Украине, рассмотрены результаты клинических исследований и клинической практики монотерапии Вектибиксом пациентов с мКРР, перспективы применения препарата в Украине.

Адрес проведения мероприятия: Киев, ул. Сагайдачного, 15 (станция метро «Почтовая площадь»), конференц-зал отеля «Ривьера». Аккредитация СМИ обязательна. Контакты для аккредитации: Катерина Соловьёва Тел.: +38 (044) 593-33-55 (внутренний номер – 256), (097) 247-245-6 E-mail: kateryna.solovyova@deltamedical.com.ua

*** Amgen - лидер мировой биотехнологической индустрии по разработке, производству и дистрибьюции инновационных препаратов, применяемых в клинической медицине. Более 25 лет компания с помощью передовых научных открытий постоянно развивает возможности современной медицины. Amgen - пионер в области изобретения оригинальных препаратов, настоящих блокбастеров фармацевтического рынка, созданных с использованием последних достижений генной инженерии и молекулярной биологии. Ноу-хау этого производителя помогают миллионам людей во всем мире успешно бороться с тяжелыми заболеваниями (рак, болезнь почек, ревматоидный артрит и др.)

Corporate Headquarters Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, USA Phone: +1 805-447-1000 Fax: +1 805-447-1010 www.amgen.com

Delta Medical – фармацевтическая компания, эксклюзивно представляющая на территории Украины и стран СНГ продукцию более 40 всемирно известных производителей. Специализация компании - предоставление полного спектра услуг, связанных с продвижением товаров к конечному потребителю (регистрация, дистрибьюция, разработка и внедрение маркетинговой стратегии, фармаконадзор).

Сегодня в портфеле Delta Medical - свыше 300 инновационных продуктов: лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, косметики, медицинского оборудования.