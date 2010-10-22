Горбаль понимает, что админресурс во Львове - дело дохлое?

Применение жесткого административного ресурса во Львовской области со стороны действующего губернатора Василия ГОРБАЛЯ вряд ли возможно, поскольку стиль ведения его предыдущих избирательных кампаний свидетельствует о неприятии использования немотивированно жестких действий в отношении оппонентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства моделирования ситуаций, так прокомментировал предвыборную ситуацию во Львове заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Все те неадекватно жесткие действия вокруг теризбиркомов во Львове, о которых сообщалось, однозначно не инициированы губернатором ГОРБАЛЕМ. Он как человек, проведший не одну кампанию, понимает всю бесперспективность жесткого использования админресурса на Галичине. Убежден, что его команда намерена максимально уходить от немотивированного прессинга на оппонентов на всех уровнях, включая и процесс подсчета голосов. Для «регионалов» существовал шанс сыграть свою контригру на обострении противостояния между традиционно сильными национал-демократическими партиями в регионе, однако события вокруг ТИК могли смешать карты технологов ГОРБАЛЯ», - отмечает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, мотивация избирателя на предстоящих местных выборах достаточно высока, соответственно, цена победы на выборах будет также высокой.

«Ставка некоторых политтехнологов на невысокую явку избирателей оказалась ошибочной, по меньшей мере, в ряде регионов. Однако действия технологов по минимизации явки или по внедрению спецтехнологий при подсчете голосов будут иметь обратный эффект», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.