Табачник отправил Андруховича, Забужко и Жадана дорогой Достоевского

Ни одного украинского писателя прошлого или современности с Толстым или Достоевским “даже сравнить невозможно”. Именно так заявил министр образования Дмитрий Табачник в интервью Zaxid.net, отвечая на вопрос, не является ли его заявление о том, что в учебных заведениях не следует изучать произведения современных украинских писателей местью за выступления против Табачника Сергея Жадана, Юрия Андруховича и Оксаны Забужко.

Министр подтвердил, что “в ни одном учебнике перечисленных вами трех писателей нет в обязательном школьном курсе. В дополнительном – есть, в нормативном учебнике – нет”. По его мнению, это полностью отвечает мировой практике и не может быть лишением детей возможности “знакомиться с моральными авторитетами”.

“Толстой и Достоевский были моральными авторитетами для общества последней четверти XIX – начала XX века. Являются они моральными авторитетами и сегодня”, - объяснил свою позицию Табачник. “Но при жизни их не изучали в гимназическом курсе, и это не помешало ни обществу «знакомиться с моральными авторитетами», ни самим авторитетам приобрести мировое значение”. В придачу к этому министр порекомендовал: “Пусть Забужко, Андрухович и Жадан идут тем самым путем. Я не буду вмешиваться в программу по литературе. Но я выразил свое собственное мнение, и сейчас говорю: учебники по литературе для старших классов и без того чрезвычайно перегружены, чтобы вписывать в программу каждого желающего украинского литератора”.

Впрочем стоит напомнить, что по крайней мере один из упомянутой министром троицы – Сергей Жадан еще в 2007 году «воевал» с министерством образования, требуя исключить из школьной хрестоматии украинской литературы свои поэтические произведения. “Как по мне, это достаточно стремная идея – включать писателей, которые активно пишут, в школьную программу”, - объяснял свою точку зрения Жадан, - “Это просто отбивает интерес у школьников к чтению литературы в целом... Я хочу чтобы меня читали, а не изучали”. К тому же писатель возмущался тем, что чиновники минобразования “не предупреждают авторов, когда берут их произведения, они совсем не советуются, что брать и как брать. А когда им на это указываешь, то ведут себя совершенно по-хамски и обвиняют тебя в неадекватности...”