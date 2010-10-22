Борис Олийнык считает, что сегодня нужно защищать украинский язык
"Не нужно лукавить..."
Председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Трасса Шевченко, известный поэт, Герой Украины Борис ОЛИЙНЫК осуждает законопроект «О языках в Украине», внесенный представителями Партии регионов, Компартии и Блока Литвина.
«То, что нам навязывают Закон «О языках в Украине», я прошу дать мне факты притеснений русского языка в Украине. Где они, эти примеры?! Не нужно хватать через край и не нужно лукавить. Ведь подавляющее большинство изданий в Украине выходят на русском», - заявил Б.ОЛИЙНЫК в интервью газете «Літературна Україна».
Поэт убежден, что сегодня нужно защищать украинский язык. «В советское время я был докладчиком в Верховной Раде, когда принимали закон о государственности украинского языка. Теперь мы такого закона не приняли бы. Толерантный, взвешенный, где мы, как и в Конституции, четко сказали о статусе украинского языка как единственного государственного», - утверждает Б.ОЛИЙНЫК.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде в начале сентября был зарегистрирован проект закона «О языках в Украине», авторами которого является член Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО и депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.
Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка.
После этого Председатель ВР Владимир ЛИТВИН обратился к президенту Национальной академии наук Украины Борису ПАТОНУ с просьбой предоставить экспертный вывод по этому и другим языковым законопроектам, имеющимся в ВР.
12 октября директор Института украинского языка НАНУ Павло ГРИЦЕНКО сообщил, что ученые после анализа 7 «языковых» законопроектов рекомендовали ни один из них не принимать в парламенте.
«Мы рекомендовали их не рассматривать, потому что они недоработаны, содержат много противоречий и усиливают регионализацию и раскол Украины», - подчеркнул учёный.
По его словам, ученые детально рассмотрели и законопроект А.ЕФРЕМОВА, П.СИМОНЕНКО и С.ГРИНЕВЕЦКОГО, который вызывал самый больший резонанс в обществе. «Такой закон принимать нельзя. Его дух – подчеркивание всего регионального в противовес целостности страны», - заявил П.ГРИЦЕНКО.