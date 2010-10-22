Борис Олийнык считает, что сегодня нужно защищать украинский язык

Председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Трасса Шевченко, известный поэт, Герой Украины Борис ОЛИЙНЫК осуждает законопроект «О языках в Украине», внесенный представителями Партии регионов, Компартии и Блока Литвина.

«То, что нам навязывают Закон «О языках в Украине», я прошу дать мне факты притеснений русского языка в Украине. Где они, эти примеры?! Не нужно хватать через край и не нужно лукавить. Ведь подавляющее большинство изданий в Украине выходят на русском», - заявил Б.ОЛИЙНЫК в интервью газете «Літературна Україна».

Поэт убежден, что сегодня нужно защищать украинский язык. «В советское время я был докладчиком в Верховной Раде, когда принимали закон о государственности украинского языка. Теперь мы такого закона не приняли бы. Толерантный, взвешенный, где мы, как и в Конституции, четко сказали о статусе украинского языка как единственного государственного», - утверждает Б.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде в начале сентября был зарегистрирован проект закона «О языках в Украине», авторами которого является член Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО и депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка.

После этого Председатель ВР Владимир ЛИТВИН обратился к президенту Национальной академии наук Украины Борису ПАТОНУ с просьбой предоставить экспертный вывод по этому и другим языковым законопроектам, имеющимся в ВР.

12 октября директор Института украинского языка НАНУ Павло ГРИЦЕНКО сообщил, что ученые после анализа 7 «языковых» законопроектов рекомендовали ни один из них не принимать в парламенте.

«Мы рекомендовали их не рассматривать, потому что они недоработаны, содержат много противоречий и усиливают регионализацию и раскол Украины», - подчеркнул учёный.

По его словам, ученые детально рассмотрели и законопроект А.ЕФРЕМОВА, П.СИМОНЕНКО и С.ГРИНЕВЕЦКОГО, который вызывал самый больший резонанс в обществе. «Такой закон принимать нельзя. Его дух – подчеркивание всего регионального в противовес целостности страны», - заявил П.ГРИЦЕНКО.