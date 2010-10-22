У Балоги заявления о честных выборах называют «художественным свистом»

Один из лидеров партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ призывает международных наблюдателей фиксировать нарушение законов на местных выборах со стороны партии власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам И.КРИЛЯ, любая политическая партия, которая принимает участие в выборах в местные органы власти, может предоставить международным наблюдателям документально подтвержденные свидетельства многочисленных нарушений партией власти избирательного законодательства, применения административных рычагов для давления на кандидатов, принуждения к отказу от участия в кампании и произвольного снятия с избирательной гонки.

«В нашем избирательном штабе накопилось множество фактов того, как власть зачищает выборы от конкурентов. Под пресс попали все – и оппозиция, и партнеры. Власть действует вызывающе, не таясь. Местные чиновники во главе с главами областных государственных администраций даже не пытаются скрыть свои безобразия, потому что уверенны в безнаказанности. После последнего совещания Президента с губернаторами один из руководителей областей сказал прямо: «все заявления о честности выборов – это на публику, а нам поставили задачу дать результат, поэтому все, кого нужно снять, сойдут с дистанции, и никто ничего не сделает». Нет сомнений, что все подконтрольные власти избирательные комиссии с киллерской точностью выполнят этот заказ», - заявил И.КРИЛЬ.

По его словам, в последнюю неделю перед днем голосования “спектакль” с соблюдением властью избирательных правил будет дополнен новыми сценами и словесными пассажами. Он напомнил, что премьер-министр Николай АЗАРОВ на днях поручил Министерству юстиции проверить жалобы партий на нарушение законодательства. «Нет сомнений, что господин ЛАВРИНОВИЧ обнародует результаты этой проверки, где нарушителями будут названы все оппоненты Партии регионов. «Регионалы» уже обвинили в этом всех, кроме себя. Хотя для видимости Минюст укажет на двух-трех клерков от власти, чтобы создать впечатление о своей непредвзятости», - сказал лидер “ЕЦ”.

По убеждению народного депутата, такое лукавство власти не должно ввести в заблуждение иностранных наблюдателей, которые мониторят ход местных выборов в Украине. Он отметил, что для получения убедительных доказательств широкого применения властью административного ресурса представители международных организаций могут обратиться в штаб “Единого центра”.

«Мы аргументировано докажем, что на этих выборах ни о законе, ни о демократии, ни о равенстве речь не идет. Мы расскажем технологию, как устраняют из избирательной кампании кандидатов в депутаты от “Единого центра” в Броварах и Обухове Киевской области. Разложим по полочкам факты преследований кандидата на должность городского председателя Донецка Андрея АМБРОСЕНКО. Передадим документы, которые подтверждают судебную расправу над нашими кандидатами в Светловодске и Знаменке Кировоградской области. Приведем факты угроз, жесткого прессинга и принуждения в отношении кандидатов от “Единого центра” в городах и районах Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской областей. Сопоставив все эти данные с информацией других политических сил, наблюдатели могут сделать обоснованный вывод о том, что все заявления власти о честности и прозрачности выборов 31 октября - это художественный свист, и не более», - сказал И.КРИЛЬ.